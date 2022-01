3 Gennaio 2022 09:46

Il grande albero di Piazza Indipendenza, a Reggio Calabria, ha perso un pezzo: un grosso ramo si è staccato finendo in strada, per fortuna senza causare danni a cose o persone

Un grosso ramo del grande albero di Piazza Indipendenza è caduto in strada questa mattina, in pieno centro a Reggio Calabria. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, il ramo si è praticamente staccato, per fortuna senza causare danni a cose o persone e senza intralciare la strada di passaggio della rotatoria. Sul posto è intervenuta Castore.