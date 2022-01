Reggio Calabria: pubblicato “I Petrali di Mara”, terzo romanzo di Domenico Genovese

1 Gennaio 2022 22:20

Dopo ” Il Ciliegio del prete” ed “Il sentiero delle volpi rosse “, “I Petrali di Mara” è il terzo romanzo di Domenico Genovese. Pubblicato per Leonida Edizioni. “Un romanzo breve –commenta l’autore- che si legge velocemente. In tema con la forte spiritualità del periodo natalizio, che quest’ anno stiamo vivendo con intensità e raccoglimento particolari. L’ emigrazione In terre lontane è il tema conduttore. Fin qua nulla di nuovo. La peculiarità che invece potrebbe fare la differenza, è lo sforzo di osservare il fenomeno non solo con gli occhi di chi parte, ma soprattutto di chi resta. Chi rimane si ritrova improvvisamente orfano degli amici, dei parenti, dei compagni di scuola con I quali si era immaginata un pezzo di strada ancora insieme. Ora più niente. È a cavallo degli anni ’60, in poco tempo, che tutto si compie. I paesini si svuotano per non ripopolarsi mai più. Gli amici lontani diventano solo una lettera amara una volta al mese. E qui si incrociano emozioni forti, speranze spesso vanificate, giovani amori spezzati sul nascere: illusioni destinate a rimanere tali. Storie di vita dolci-amare, che il Romanzo cerca di allineare con un unico filo conduttore: quello rosso del cuore. Un filo che mai ti tradisce e che fin dall’inizio guida il protagonista. Il Romanzo è stato caricato su Internet e si trova già presso alcune librerie. Sicuramente presso-La libreria Ave Corso Garibaldi Reggio Calabria-che ha offerto tutta la propria disponibilità anche per eventuali spedizioni. Serene festività, magari con un bel vassoio di Petrali: quelli di Mara”, conclude.