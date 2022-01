Reggio Calabria, grave intimidazione a Platì: portone del comune incendiato nella notte [FOTO]

13 Gennaio 2022 18:29

Ignoti nella notte hanno dato alle fiamme l’ingresso principale del Municipio del piccolo comune dell’Aspromonte Jonico

Un grave atto intimidatorio si è verificato nella notte, è stato incendiato il portone del Municipio di Platì. Il Comune del reggino è stato dichiarato zona rossa negli scorsi giorni a causa dell’ordinanza del Presidente Roberto Occhiuto. Una decisione presa vista la bassa percentuale di cittadini vaccinati contro il Covid-19. “Vi assicuro che la zona rossa l’abbiamo concordata insieme, il Presidente mi ha telefonato per chiedermi cosa ne pensavo dell’istituzione della zona rossa e io gli ho risposto che se non mi avesse chiamato per propormela, sarei stato io dopo poche ore a contattarlo per chiedergliela”, aveva inoltre affermato il SindacoRosario Sergi ai nostri microfoni.

“Piena solidarietà e vicinanza alla comunità di Platì, al sindaco Rosario Sergi, al Presidente del Consiglio Comunale Paolo Ferrara e a tutti i componenti del Consiglio per il vile atto intimidatorio subito con l’incendio del portone della casa municipale”. È quanto afferma in una nota il sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace. Ignoti nella notte hanno dato alle fiamme l’ingresso principale del Municipio del piccolo comune dell’Aspromonte Jonico. “L’incendio al portone del Municipio è un atto gravissimo che non può passare sotto silenzio. Come Città Metropolitana, insieme a tutto il consiglio ci schieriamo con forza dalla parte dei rappresentanti istituzionali del Comune di Platì e a tutti i cittadini perbene di quella comunità, purtroppo spesso vessati dalle angherie criminali della ‘ndrangheta”, conclude la nota.