15 Gennaio 2022 17:58

Reggio Calabria, Pino Strati: “scarsissima manutenzione del viadotto S.Caterina, da anni segnaliamo le perdite dalle caditoie nella parte sottostante e non solo”

“La nostra rassegna stampa”, dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre, “è ricca di articoli sulle tante attività sociali e culturali, ma anche, ahimè, di diverse segnalazioni effettuate, nel corso degli anni, per la scarsissima manutenzione del viadotto S.Caterina.” “Crediamo- prosegue Strati –che sia giunto il momento di attenzionare uno degli snodi più trafficati della città di Reggio Calabria: questa importante arteria, che conduce al centro storico, funge da ingresso ed uscita perla A2 e per la statale 106. Da anni segnaliamo le perdite dalle caditoie nella parte sottostante, dove ha luogo la stazione Fs di S ed un tratto di linea ferroviaria (intubata), la necessità di pulizia degli arbusti, che invadono in alcuni punti la carreggiata, e il ripristino dei guardrail, danneggiati pericolosamente ed in maniera vistosa in alcuni tratti. A questo si aggiunga la mancanza dei pannelli antirumore, installati per la sola metà del viadotto, la carente segnaletica stradale orizzontale e verticale, in prossimità dell’immissione verso gli svincoli autostradali o verso le uscite di Pentimele o S.Caterina Nord. Altro punto dolente è la carenza di illuminazione: costantemente lunghi tratti del viadotto restano al buio, situazione analoga per la torre faro posta all’uscita a S.Caterina centro, (4 fari su 6 sono fulminati da oltre quattro anni, nonostante le nostre continue segnalazioni all’Urp, puntualmente senza risposta nè esito. Infine, l’asfalto della piazza della stazione Fs di S Caterina è in pessime condizioni, situazione peggiorata nel tempo anche da interventi di istallazione di servizi terzi che prevedevano lo smantellamento del manto stradale che non è stato più ripristinato. Invitiamo chi di competenza, dell’Amministrazione, ad intervenire sulle problematiche poste da noi comuni cittadini”.