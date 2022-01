Reggio Calabria, “Open Vax Days” all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni

14 Gennaio 2022 18:25

Sabato 15 gennaio terminerà la settimana dedicata alla vaccinazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo giovanni XXIII di Villa San Giovanni

Si conclude sabato 15 gennaio la settimana dedicata alle vaccinazioni degli alunni presso l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni. La promozione della campagna vaccinale ha avuto inizio l’8 gennaio con l’incontro info-formativo “Liberi di giocare, studiare, stare insieme”, promosso dall’ Istituto Comprensivo villese, rivolto ai genitori con il coinvolgimento dei Pediatri di Villa San Giovanni Rocco Cassone e Saverio Abenavoli e del Medico di medicina generale dott. Salvatore Oriente.

Il dialogo con le famiglie presenti, numerose e motivate, è stato introdotto dal Dirigente scolastico, prof.ssa Teresa Marino, ed ha visto l’autorevole partecipazione anche del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Comunale, dott.ssa Grazia Maria Trecroci e del Commissario prefettizio, dott. Marco Oteri.

L’Istituto Comprensivo, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione Calabria anche quale punto vaccinale nell’ambito della campagna “Open Vax Days” ha organizzato le giornate di vaccinazione in collaborazione con L’ASP-Casa della Salute di Scilla- e la Protezione civile.

“Portiamo a compimento – afferma la dott.ssa Teresa Marino, Dirigente scolastico – un’iniziativa di straordinaria importanza e di grande impegno per la nostra Istituzione scolastica che, anche in questa occasione, ha dato prova di unità e responsabilità. L’ottima riuscita dell’iniziativa è stata possibile grazie al coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e della più ampia comunità territoriale; essenziale è stato il lavoro degli Uffici di segreteria diretti dal Dott. Pacino per supportare l’attività dello staff sanitario coordinato dal dott. Ernesto Giordano. Lodevole la risposta delle famiglie: nel gesto di vaccinare i figli si esprime il desiderio del ritorno alla normalità della vita e delle relazioni, ma anche la chiara volontà di rendere la presenza a scuola più sicura per tutti”.