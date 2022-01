Reggio Calabria piange la morte di Mario Monastero: stimato professore e dirigente della Pallacanestro Viola

17 Gennaio 2022 11:03

Reggio Calabria in lutto per la morte di Mario Monastero, stimato professore universitario ed ex dirigente della Pallacanestro Viola

Una storica figura degli anni 70 e 80 lascia per sempre la città di Reggio Calabria, seppur il suo ricordo resterà vivo per sempre nella mente e nel cuore di chi lo ha conosciuto. La città piange la morte di Mario Monastero, stimato professore universitario, dottore commercialista e grande appassionato di jazz. Monastero ha portato lustro alla città di Reggio Calabria in diversi ambiti, fra i quali è impossibile non citare quello sportivo. Il dottor Monastero ha ricoperto un’importante carica dirigenziale nella Pallacanestro Viola, al fianco dello storico presidente Giuseppe Viola e coach Benvenuti, quella degli americani Mark Campanaro e Kim Hughes che mise sulla mappa del basket la città di Reggio Calabria.