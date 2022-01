Reggio Calabria, addio a Rocco Sofi: morto a 63 anni il barista molto amato e conosciuto in città

3 Gennaio 2022 17:12

L’ultimo saluto durante i funerali che si terranno domani, 4 gennaio 2022, presso la Chiesa di Santa Maria d’Itria di Reggio Calabria

Reggio Calabria si stringe nel dolore per la morte di Rocco Sofi. E’ circolata in queste ore la notizia della scomparsa del 63enne, professionista molto conosciuto in città. “Persona bellissima, ma soprattutto un grande lavoratore. Ha trascorso una vita a servire caffè”, scrivono le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Indimenticabile il suo sorriso e la voglia di strappare una risata ai propri clienti. Il barista era noto per prestare servizio negli ultimi anni presso il Bar Dolce Capriccio ed in passato nel centralissimo Sireneuse. I funerali si terranno domani, 4 gennaio 2022, presso la Chiesa di Santa Maria d’Itria.