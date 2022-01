Reggio Calabria piange Diego Macheda, morto di Covid il titolare del panificio Triglia: se ne va un’istituzione del quartiere Sbarre

31 Gennaio 2022 11:04

Qualche giorno fa lo straziante video del figlio, che illustrava le complesse condizioni del padre e invitata a non sottovalutare la malattia

Reggio Calabria in lutto. E’ morto Diego Macheda, storico titolare del Panificio Triglia, a Sbarre Centrali. Il Covid se lo è portato via, a 69 anni. Era ricoverato in terapia intensiva al Gom e purtroppo non ce l’ha fatta, venendo a mancare nel pomeriggio di ieri. Diego era una persona benvoluta e conosciuta in città, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio degli amici alla famiglia soprattutto sui social. Nel Rione Sbarre, una vera e propria istituzione, da decenni.

Nei giorni scorsi il figlio, attraverso uno straziante video, aveva raccontato la situazione del padre, lanciando l’appello a non sottovalutare il Covid e a vaccinarsi. I funerali si svolgeranno domani, martedì 1 febbraio, alle ore 16.30 alla Chiesa dell’Itria. Anche la redazione di StrettoWeb si stringe attorno al dolore dei familiari per la scomparsa.