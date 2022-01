16 Gennaio 2022 19:38

Reggio Calabria: Michele Anselmo eletto Segretario provinciale di Azione. Si radica sempre di più sul territorio reggino il partito liberal democratico Azione, guidato da Carlo Calenda

Nella giornata odierna si è svolto, in collegamento virtuale, il primo Congresso di Azione della Città Metropolitana di Reggio Calabria in cui sono state ufficializzate le cariche territoriali: con una candidatura unitaria è stato eletto a Segretario provinciale Michele Anselmo, consigliere comunale di Maropati, giovane dottore in storia, già Responsabile enti locali all’interno della Segreteria provinciale del partito, affiancato da un consiglio direttivo di 30 persone. L’obiettivo del neosegretario Michele Anselmo, come espresso durante il suo intervento, è quello di radicare il partito sul territorio per costruire quella forza riformista e pragmatica capace di affrontare con serietà e competenza le problematiche della nostra provincia.

Contestualmente, in maniera unitaria, sono stati eletti i due Delegati che rappresenteranno la Città Metropolitana all’interno dell’Assemblea Nazionale del partito: si tratta di Raffaella Ferraro, già Assessore e Vicesindaco del Comune di Taurianova, e Matteo Domenico Varacalli, giovane studente sidernese già Responsabile organizzativo a livello provinciale. Nonostante la modalità virtuale, il congresso è stato un’ottima occasione di confronto nel quale sono intervenute anche personalità politiche di spessore nazionale come Andrea Mazziotti, coordinatore del programma del partito e Carmelo Versace, vicesindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria ed importante esponente di Azione sul territorio. Un congresso che, tra l’altro, arriva negli stessi giorni dell’ufficialità della federazione di Azione con Più Europa che i primi sondaggi nazionali stimano già sopra il 6%, buon punto di partenza guardando alle prossime elezioni amministrative e politiche.