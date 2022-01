Reggio Calabria: mercoledì la premiazione del Concorso nazionale “Antonino Scopelliti”

17 Gennaio 2022 16:54

Reggio Calabria, mercoledì 19 gennaio alle ore 10:00 si terrà la premiazione del Concorso nazionale letterario, artistico, musicale e multimediale “Antonino Scopelliti”, destinato agli studenti delle scuole di primo e secondo ciclo d’Italia

Mercoledì 19 gennaio alle ore 10:00 si terrà la premiazione del Concorso nazionale letterario, artistico, musicale e multimediale Antonino Scopelliti, destinato agli studenti delle scuole di primo e secondo ciclo d’Italia. Il concorso, giunto alla Terza edizione, è promosso dalla Fondazione Antonino Scopelliti congiuntamente ad ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) e con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le categorie dei premi assegnati saranno: letterario, artistico, multimediale, musicale. In considerazione del momento legato all’emergenza sanitaria la cerimonia di svolgerà in modalità on-line su piattaforma Zoom per permettere una più sicura partecipazione dei partner del Concorso e dei vincitori da tutta Italia.

L’evento si potrà seguire a questo indirizzo:

https://us06web.zoom.us/j/82624664793?pwd=S3Z3N2llQnh4VmNsUTZ4WXhRZG5PQT09

Meeting ID: 826 2466 4793

Passcode: 883136