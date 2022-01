Reggio Calabria: mancano posti al cimitero di Condera, bare accatastate nelle sale mortuarie [FOTO]

11 Gennaio 2022 14:22

Reggio Calabria: mancano posti al cimitero di Condera, defunti accatastati nelle ormai piene sale mortuarie e nella Cappella. Le immagini

La situazione delle sepolture a Reggio Calabria e più precisamente al cimitero di Condera è al limite dell’inverosimile. Ciò che succede a Palermo o Roma non è molto diverso di quello che avviene in riva allo Stretto dove non c’è spazio per dare una degna sepoltura ai morti e le bare quindi vengono accatastate nelle sale mortuarie e nella Cappella. Un qualcosa di assurdo nel silenzio quasi totale delle istituzioni. Da ricordare che ieri aveva denunciato il “disservizio” anche l’ex consigliere comunale Pasquale Imbalzano. In alto la FOTOGALLERY completa.