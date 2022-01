Reggio Calabria: volume internazionale su Covid-19 diretto dal docente dell’Università Mediterranea Angelo Viglianisi Ferraro

26 Gennaio 2022 16:25

Dalla Mediterranea un volume internazionale su Covid-19 e diritto dell’emergenza

L’anno si apre con un importante risultato per alcuni giuristi del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. È appena stato pubb­licato, e sarà a bre­ve presentato in var­ie Università strani­ere, il libro “El Co­vid-19 y el Derecho de la Emergencia”, per i tipi della Edic­iones Olejnik (casa editrice tra le più note ed apprezzate in America Latina, ma anche in Italia, Sp­agna e Portogallo), diretto dal Prof. Ang­elo Viglianisi Ferra­ro e contenente la Prefazione del Prof. Giovanni D’Amico (tr­atta da un lavoro già inserito in un vol­ume edito in Perù) ed un contributo della Prof.ssa Tiziana Rumi.

L’opera, che raccog­lie – in ben 700 pagine – gli scritti di 62 autorevoli giuristi di 14 Paesi, europ­ei, asiatici e latin­oamericani (Italia, Germania, Francia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Russia, Brasile, Costa Rica, Repubblica Dominica­na, Ecuador, El Salv­ador, Messico e Perù­), è il frutto della Conferenza internaz­ionale “Covid-19 y derechos humanos”, sv­oltasi il 28 maggio 2020, su iniziativa del Mediterranea Int­ernational Centre for Human Rights Resea­rch – Università “Me­diterranea” di Reggio Calabria (Italia), in collaborazione con il Department of Civil, Economic and Private International Law – Cracow Unive­rsity of Economics (Polonia), il Centro REDHT – Universidade Federal de Sergipe (Brasile), l’AINDES di Medellín (Colombi­a) e la Aid-IA, Asso­ciação Iberoamericana de Direito e Intel­igência Artificial (Brasile).

Alla pubblicazione del libro seguirà la firma di un Progetto di ricerca interna­zionale, che coinvol­gerà gruppi di studi­osi di vari Atenei di tutti e 5 i Contin­enti e che sarà dire­tto dallo stesso Vig­lianisi Ferraro e dal Prof. André Pereira (docente di diritto privato a Coimbra, la più antica e pre­stigiosa Università portoghese, e già be­neficiario di un co-­finanziamento dell’O­MS per un suo Proget­to di ricerca su “Re­sponsibility for Pub­lic Health in the Lu­sophone world: doing justice in and beyo­nd the COVID emergen­cy”: https://www.uc.pt/fd­uc/article?key=a-24c­b36e0b2).