Reggio Calabria: l’associazione “Incontriamoci Sempre” cura e abbellisce le aree limitrofe la stazione di Santa Caterina [FOTO]

22 Gennaio 2022 18:12

Reggio Calabria, l’associazione Incontriamoci Sempre cura e abbellisce le aree limitrofe la stazione di Santa Caterina: “chiediamo al comune di ripristinare l’illuminazione del viadotto

“L’Associazione Incontriamoci Sempre”, dichiara il Presidente Pino Strati “è attiva da tantissimi anni con le proprie attività sociali e culturali e nel mantenimento del decoro, non solo di tutta la stazione FS di S Caterina, ma anche delle zone adiacenti e delle aree limitrofe, inclusa la rotatoria.” “In questi giorni- prosegue il Presidente– oltre la piazza, abbiamo curato le aree verdi ed installato degli abbellimenti. Abbiamo voluto lanciare un messaggio importante affinché la tutta città tutta si impegni ad assaporare il gusto del bello e del pulito in tutti gli spazi che circondano la bellissima di Reggio Calabria, terra dalla natura meravigliosa, dalle bellissime colline al panorama mozzafiato dello Stretto, allo scenario dell’Etna innevato, così come la splendida Gambarie. In questi giorni abbiamo lavorato sodo per pulire e tagliare l’erba, adesso chiediamo all’amministrazione Comunale di Reggio Calabria di ripristinare l’illuminazione del viadotto S. Caterina: più volte abbiamo segnalato in merito ai problemi relativi alla torre faro dell’uscita della tangenziale verso la Stazione, e di intervenire per ripristinare l’asfalto della piazza stessa, grattatto da ditte esterne al Comune”.