Reggio Calabria, l’Associazione di Volontariato Don Milani dona 100 presidi ortopedici all’Istituto Nazionale Azzurro

2 Gennaio 2022 16:01

Reggio Calabria: la Don Milani ringrazia il Presidente Festicini per il grande operato umanitario che in questi anni caratterizza la missione dell’Ina

“L’Associazione di Volontariato Don Milani – afferma il presidente dott. Filippo Pollifroni– da anni impegnata nel territorio della nostra città nel servizio alla persona, come ad esempio tutte le attività con le case di Accoglienza della Curia, ed anche negli ultimi cinque anni nelle attività con minori seguiti dall’Ussm di Rc [ uff servizio sociale per minori], nella giornata odierna prosegue il suo protocollo d’intesa con l’Istituto Nazionale Azzurro con la consegna al suo Presidente Cav dr Lorenzo Festicini di circa 100 presidi ortopedici più dispositivi di protezione individuale. Sarà lo stesso Presidente Festicini che procederà alla consegna degli stessi presso le Piccole Sorelle dei Poveri a Roma. La Don Milani allo stesso tempo ringrazia il Presidente Festicini per il grande operato umanitario che in questi anni caraterizza la missione dell’Ina”, conclude.