Reggio Calabria: la proposta dell’Accademia del Tempo Libero per la Giornata della Memoria

25 Gennaio 2022 17:51

Reggio Calabria, l’appuntamento dell’Accademia è fissato per sabato 29 gennaio presso l’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino

“La Tregua di Primo Levi: riflessioni e musica” è il tema dell’iniziativa che l’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria, ha organizzato in occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio. L’appuntamento dell’Accademia è fissato per sabato 29 gennaio, alle ore 18, presso l’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino, sede dell’associazione. L’iniziativa, nata da un’idea di Antonio Di Marno, ha ottenuto il patrocinio dell’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). Si tratterà di un momento di riflessione che, dopo il consueto saluto di della Presidente Silvana Velonà, verrà stimolato dalla lettura di Primo Levi a cura di Tonino Nocera. La narrazione verrà inframezzata da un intrattenimento musicale di Maurizio Bascià e dalla declamazione di poesie, sempre di primo Levi, a cura di Eugenia D’Africa. Sullo sfondo immagini dell’epoca che completeranno l’evocazione della memoria ripercorrendo, anche visivamente, il viaggio di ritorno in Italia dopo la liberazione di Aushwitz.