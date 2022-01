Reggio Calabria, la vergognosa denuncia da Arghillà: “anziani costretti ad aspettare l’autobus in piedi perché le panchine sono piene di rifiuti” [FOTO]

19 Gennaio 2022 12:53

La denuncia di un lettore di StrettoWeb relativa alla vergognosa situazione ad Arghillà: anziani costretti ad aspettare l’autobus in piedi perché le panchine sono strapiene di immondizia

L’emergenza rifiuti non si placa ad Arghillà, zona nord di Reggio Calabria. In Via Arghillà Sud, tanta gente anziana è costretta ad aspettare l’autobus in piedi alla fermata perché la panchina in cui si sarebbero dovuti sedere è piena zeppa di buste dell’immondizia, non raccolte da tempo. A denunciare l’accaduto è un lettore di StrettoWeb, Massimo Rodinò: “Ad oggi – ci scrive – ancora persiste la scandalosa situazione in Via Arghillà Sud. Anziani signori aspettano l’autobus in piedi (vedi foto) poiché la panchina è ricoperta dai rifiuti, inoltre volevo segnalare che il servizio di porta a porta non funziona in quanto gli addetti non passano tutti i giorni, allego la foto dei mastelli di ieri e lunedì non raccolti dalla TecnoService, ripeto la TecnoService almeno ad Arghillà Sud puntualmente ogni settimana salta almeno un giorno di raccolta”. L’immagine in evidenza segnala la fermata piena di rifiuti, quella in basso i mastelli non raccolti.