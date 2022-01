Reggio Calabria, la Coop Libero Nocera ai reggini: “grazie a tutti per la vicinanza”

7 Gennaio 2022 19:04

Reggio Calabria, l’augurio del Presidente Nucera: “recuperare quel senso civico che forse negli ultimi tempi così difficili abbiamo perso”

“A conclusione delle festività natalizie, la Coop. sociale Libero Nocera esprime un ringraziamento alla città e ai suoi cittadini per la solidarietà manifestata e il coinvolgimento affettivo, prima nell’apprezzamento dell’opera realizzata dai nostri ragazzi fragili e poi nell’esecrazione dell’atto vandalico che quest’opera ha distrutto”. Lo afferma, in una nota, il Presidente Gaetano Nucera. “Nel nostro saluto finale ci piace anche esprimere l’auspicio che la nostra città possa recuperare quel senso civico che forse negli ultimi tempi così difficili abbiamo perso, assieme alla capacità di un riconoscimento e di una riappropriazione dei valori veri. Un augurio per uno scatto di orgoglio finalizzato al recupero di un’identità di popolo che nel sacrificio, nelle continue e tante problematicità ha spesse volte mantenuto vivo e manifestato il senso dell’unità e dei buoni sentimenti”, conclude.