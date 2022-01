Reggio Calabria: insediamento di Antonio Ciccone (Gioventù Nazionale) nel Consiglio degli Studenti della “Mediterranea”

12 Gennaio 2022 14:42

Insediamento di Antonio Ciccone, Presidente Cittadino di GN, all’interno del Consiglio degli Studenti dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

La grande famiglia di Gioventù Nazionale continua la tradizione a Reggio Calabria con l’insediamento di Antonio Ciccone, Presidente Cittadino di GN, all’interno del Consiglio degli Studenti dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. “Un grande traguardo ed ottimo successo per Gioventù Nazionale, sono molto contento e fiducioso che Antonio saprà rappresentare al meglio la comunità studentesca così come già fatto per i giovani del territorio”. Si pronuncia così Giuseppe Vacalebre, Coordinatore Regionale di Gioventù Nazionale Calabria: “Da parte mia e di tutto il movimento giovanile auguriamo al Presidente buon lavoro, ed un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura a tutti i ragazzi del Consiglio degli Studenti dell’Università Mediterranea”