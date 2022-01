Reggio Calabria, incidente all’alba sul Calopinace: bus impatta contro il parapetto del ponte

17 Gennaio 2022 11:44

L’impatto è stato abbastanza violento, ma non si è registrato alcun ferito

Incidente questa mattina sul Ponte Calopinace di Reggio Calabria. Intorno alle ore 6.15 un piccolo bus di colore bianco ha sbattuto violentemente contro il parapetto del ponte, colpendo successivamente un’auto in transito. Tempestivo l’intervento degli uomini del 118, che non hanno registrato alcun ferito. Gli agenti della polizia municipale, che si sono recati sul posto, stabiliranno le dinamiche dell’accaduto, mentre gli uomini della ditta Castore in tarda mattinata si sono impegnati a riparare il danno.