7 Gennaio 2022 14:18

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato sulle Bretelle del Calopinace

Paura a Reggio Calabria questa mattina. Un’auto, una Fiat Panda nera, ha finito la sua corsa ribaltata su un fianco, sulle Bretelle del Calopinace dopo aver colpito con la ruota posteriore una Fiat 600 ferma in doppia fila. Per fortuna non si registrano feriti ma solo tanta paura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.