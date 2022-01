Reggio Calabria, scontro auto-moto sul Lungomare: minorenne trasportato al GOM con l’ambulanza [FOTO]

22 Gennaio 2022 20:30

Reggio Calabria, un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sul Lungomare all’incrocio con via Fata Morgana. Ferito giovanissimo motociclista, fortunatamente non è in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sul Lungomare di Reggio Calabria e precisamente in via Marina alta all’incrocio con via Fata Morgana, dove un’automobile diretta in via marina bassa si è scontrata con un motorino che percorreva il lungomare. L’automobilista si è immediatamente fermato per soccorrere il motociclista, un giovane minorenne che è sempre rimasto vigile e cosciente pur lamentandosi dei dolori. Trasportato al GOM con l’ambulanza, ha rimediato qualche frattura ma non è in pericolo di vita. Si registrano rallentamenti alla viabilità. Sul posto è invervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso.