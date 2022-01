Reggio Calabria, Falcomatà: “anche io ho fatto la terza dose, grazie agli operatori che combattono contro il Covid”

21 Gennaio 2022 11:19

Anche il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha fatto la terza dose del vaccino anti-Covid: è stato lui stesso ad annunciarlo

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, attualmente sospeso, ha proceduto alla somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. E’ stato lui stesso ad annunciarlo con un post sui social: “Anche io ho fatto la terza dose”. Falcomatà ci tiene a “ringraziare ancora una vota tutti i medici, gli infermieri, i farmacisti, i volontari e tutti coloro che da due anni ormai combattono in prima linea contro il Covid. A chi lavora in reparto, senza guardare l’orologio, per curare i nostri cari, a chi per salvare gli altri mettere a rischio ogni giorno la propria salute, ai tanti operatori sanitari chi si impegnano per fare migliaia di tamponi e a chi, come il personale che ho incontrato al centro vaccinale di Palazzo Campanella, lavora con passione e professionalità per proteggerci dal virus. Grazie”.