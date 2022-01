Reggio Calabria, il ricordo di Sebastiano Macheda detto Triglia: “da quando non ci sei a Sbarre non è più lo stesso”

14 Gennaio 2022 16:50

La lettera del nipote per ricordarlo nella data di quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno

Un ricordo toccante nel giorno di quello che sarebbe stato il suo compleanno. Reggio Calabria ricorda Sebastiano Macheda detto Triglia, molto conosciuto nel quartiere di Sbarre e nella Circoscrizione, era una persona molto amata e lavorava presso la Corte d’Appello. Uomo dall’immensa educazione e disponibilità nei confronti di amici e colleghi, deceduto il 4 novembre 2018, è stato celebrato dal nipote Simone Macheda, che gli ha rivolto una lettera:

“A mio zio Sebastiano Macheda detto Triglia il ricordo tuo è il regalo che ci fai ogni giorno, io ho avuto l’onore di essere tuo nipote, altri di avere il San Giovanni, migliaia di essere tuoi amici… Da quando non ci sei sbarre non è più sbarre… Mi hai trasmesso la passione politica, il fervore delle battaglie, la sensibilità verso i più fragili, il rispetto e l’educazione… ti lascio con questa frase che faccio mia. “Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma tutta una vita per dimenticarla.” (Kahlil Gibran)”.