Reggio Calabria: il presidente Tripodi alla giornata nazionale dell’allevatore

E’ stata una celebrazione emozionante quella svoltasi lo scorso 17 gennaio a Roma presso l’Altare della Cattedra, officiata da Sua Eminenza Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale Vaticana, in onore di S. Antonio Abate, protettore degli animali, allevatori e agricoltori. La “Giornata Nazionale dell’Allevatore”, giunta al suo quindicesimo anno, ha visto la partecipazione delle associazioni di categoria e degli allevatori, oltre alle rappresentanze civili e militari che, nel corso degli anni, hanno animato la giornata con i loro corpi a cavallo e le unità cinofile. A rappresentare egregiamente la nostra meravigliosa terra il Presidente regionale Allevatori Calabria Michele Colucci, il neoeletto Presidente provinciale Allevatori di Reggio Calabria dottore agronomo Domenico Tripodi e vice Presidente regionale della Calabria che, ai nostri microfoni, ci racconta di come e quanto sia stata emozionante la sua prima partecipazione ad una giornata di così grande valore per tutta la categoria che egli rappresenta. “Purtroppo il perdurare dell’emergenza sanitaria ancora in atto a causa della pandemia da Coronavirus”- spiega il Presidente Tripodi- “ha consigliato di sospendere, anche quest’anno, la tradizionale “Fattoria sotto il cielo” e la suggestiva sfilata di cavalli e cavalieri. Il Cardinale Gambetti”- prosegue Tripodi- “ha usato parole di apprezzamento per il lavoro svolto dagli allevatori, sottolineando quanto sia importante la tutela del Creato, un patrimonio comune degli esseri cristiani e diventato oggi un evidente preoccupazione per tutta la comunità mondiale, a causa dei problemi dovuti al cambiamento climatico e alla salute di tutti gli esseri viventi che abitano la Terra, uomini e animali accomunati, come la Pandemia sta purtroppo dimostrando”. Il Presidente Tripodi, infine, visibilmente commosso per la giornata da poco vissuta , sottolinea il messaggio finale del Cardinale quando, ringraziandoli, ha ricordato che esiste “ un patto di alleanza con il Creato attraverso il rispetto, la cura e la valorizzazione di quanto Dio ci ha messo a disposizione. Come ci ha ricordato Papa Francesco siamo tutti connessi in un’unica esperienza di vita , al cui interno ognuno di noi attinge e dona qualcosa”. Ed è con questo messaggio e con la grande determinatezza e volontà del fare che lo contraddistingue, che il neo presidente Tripodi intende percorrere questo nuovo percorso della sua vita, entusiasta di poter realizzare tante idee e progetti , tutti volti a migliorare e valorizzare il nostro territorio e al quale per questo rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro.