Reggio Calabria: il Liceo Volta diventa presidio vaccinale

11 Gennaio 2022 16:34

Il Liceo Scientifico ” A. Volta” di Reggio Calabria ha aderito con “massiccia e convinta partecipazione, diventando presidio vaccinale nella sensibilizzazione e promozione della campagna”

In risposta all’ appello lanciato alle scuole dalla Regione, il Liceo Scientifico ” A. Volta” di Reggio Calabria ha aderito con massiccia e convinta partecipazione, diventando presidio vaccinale nella sensibilizzazione e promozione della campagna. “L’appello, lanciato dalla Vicepresidente della Giunta Regionale Giusy Princi, che ha visto il coinvolgimento di Usr, Asp, Protezione Civile, Ordine dei Medici, Esercito, Associazioni di volontariato, è stato prontamente accolto dal nostro Liceo- riferisce la Ds Maria Rosa Monterosso- mettendo a disposizione gli ampi e riservati locali della palestra e rendendosi disponibile ad accogliere anche studenti di altre scuole che intendono sottoporsi a vaccinazione. Il Liceo Scientifico ” A. Volta” rappresenterà uno dei punti di snodo per la vaccinazione non solo degli studenti e del personale scolastico, ma anche dei genitori, con lo scopo di sensibilizzare la comunità scolastica nei confronti dell’ importanza della vaccinazione e, soprattutto, per realizzare un’ azione concreta a tutela della salute degli studenti e delle famiglie. L’ invito al mondo della scuola è di cogliere l’ appello della Regione Calabria alla vaccinazione , affinché si possa presto ritornare a scuola in presenza e in sicurezza”, conclude la Ds.