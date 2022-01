Reggio Calabria, il Gen. Poletti ospite illustre dell’Università Mediterranea: il Master in Economic Intelligence and Cyber Security consolida la sua reputazione

14 Gennaio 2022 11:21

Reggio Calabria, venerdì 14 gennaio riprenderanno le lezioni del Master in Economic Intelligence and Cyber Security dell’Università Mediterranea

Venerdì 14 gennaio 2022 riprenderanno le lezioni del Master in Economic Intelligence and Cyber Security dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria promosso e coordinato dal Prof. Massimiliano Ferrara coadiuvato dal Dr Pietro Stilo. Cyber Security e Interesse Nazionale, è il titolo scelto per l’incontro di alta formazione, che avrà come relatore il Generale di Corpo d’Armata (Ris.) Paolo Poletti. Il Generale Poletti ha ricoperto importanti incarichi istituzionali, quali Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, nel 2008 è stato nominato Vicedirettore dell’AISI (Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Interna), dove ha prestato servizio fino al giugno 2015, quando ha assunto la stesso incarico presso l’AISE (Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Esterna) dove è rimasto in carica fino al gennaio 2017. Dal marzo 2017 è Presidente di Sicuritalia Security Solutions Srl, azienda del gruppo Sicuritalia, specializzata nella travel security, nella business economic e security intelligence, nelle investigazioni contro lo spionaggio industriale e nella sicurezza logica, nonché cibernetica in particolare ed è anche Docente di Master in varie Università Italiane.