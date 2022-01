Reggio Calabria, il dott. Mattia termina il mandato come Garante dell’infanzia: la nota dell’associazione Don Lorenzo Milani

15 Gennaio 2022 09:17

Il dott. Emanuele Mattia ha terminato il suo mandato di tre anni

Il Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il dott. Emanuele Mattia, ha finito il suo mandato. Ad esprimere il ringraziamento per il suo operato è stata anche l’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani, tramite la nota del presidente, l’avvocato Pollifroni Filippo. “La nostra associazione, da tantissimi anni impegnata nel recupero dei minori disagiati della nostra città, in riferimento alla fine del mandato del Dr Mattia come Garante Dell’infanzia e dell’adolescenza della nostra bellissima Città Metropolitana, esprime un forte ringraziamento per questi tre anni di suo fattivo impegno. Al Dr Mattia impegnato in prima linea da sempre per il benessere dei più piccoli diciamo Grazie di Cuore”, si legge nel comunicato.