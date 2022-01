Reggio Calabria: il cordoglio della Città Metropolitana per la morte del sindacalista Marino Disma

13 Gennaio 2022 21:44

La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Disma Marino, vero e proprio punto di riferimento per la comunità reggina, per il mondo del lavoro e delle lotte sindacali sul territorio metropolitano

E’ venuto a mancare Marino Disma, dirigente sindacale e della sinistra reggina, era, siciliano di origine ed è giunto a Reggio Calabria alla fine degli anni Sessanta dove ha cominciato a svolgere il lavoro di ferroviere. Da subito si iscrisse allo Sfi-Cgil di cui ne diventò dirigente e segretario.

“La scomparsa di Marino – si legge in una nota di Palazzo Alvaro – lascia un grande vuoto nel mondo sindacale reggino, una storia fatta di attaccamento verso il nostro territorio in decenni di lotte per i bisogni della sua gente. Reggino per scelta, Disma Marino, sin dagli anni ’70 del secolo scorso, ha sempre svolto con entusiasmo e trasporto il suo impegno nelle lotte al fianco dei lavoratori ed all’interno del sindacato, punto di riferimento per generazioni di sindacalisti e di attivisti impegnati nelle lotte sociali. Resteranno indelebili, nelle pagine di storia, le sue battaglie in favore degli ultimi, degli oppressi e di quanti operano e agiscono per una società migliore. Ha lottato per la città negli anni duri e difficili della rivolta e si è battuto fortemente per l’affermazione dell’unità sindacale e dei lavoratori. Reggio perde una persona dalle grandi doti umane, umile, concreta e dalla cultura sconfinata, costantemente protesa a formare i più giovani coi valori della democrazia e dell’antifascismo, per il riconoscimento dei diritti collettivi e della giustizia sociale“. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in questo momento di profonda tristezza, “si stringe al dolore della famiglia di Disma Marino, agli uomini ed alle donne della Cgil che hanno vissuto e condiviso le passioni di un uomo onesto e di un sindacalista appassionato”.