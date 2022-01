Reggio Calabria, il 29 e il 30 gennaio “Open Vax School Days” presso la Scuola Primaria De Amicis

25 Gennaio 2022 17:32

La Scuola Primaria De Amicis di Reggio Calabria organizza gli “Open Vax School Days in data 29 e 30 gennaio per le vaccinazioni in età pediatrica dei bambini dai 5 agli 11 anni

Le sedute vaccinali di profilassi alla infezione da Sars Cov – 2 per età pediatrica ( 5-11 anni) continueranno presso i locali della Scuola Primaria “De Amicis” di Reggio Calabria, punto – polo vaccinale, nei giorni 29 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 19,00 e domenica 30 gennaio dalle ore 08,30 alle ore 18,30 con ingresso dal cortile lato monte di Via Cesare Battisti. Le vaccinazioni sono aperte a tutti gli scolari, scuole statali, pubbliche paritarie e private, del territorio di Reggio Calabria e circondario della fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che abbiano partecipato e ricevuto la I dose nelle sedute del 7 ed 8 gennaio scorsi ( ventuno giorni dalla prima dose). Sarà anche possibile effettuare la prima dose pediatrica per chi lo richiedesse . Trattandosi di open vax non è necessaria alcuna prenotazione ma consigliabile una nota di presenza alla email rcic809007@istruzione.it nella quale indicare il giorno di presentazione desiderato (onde consentire una adeguata presenza di dosi di vaccino), dalla stessa casella di posta elettronica verrà inoltrata la modulistica da presentare, completata in ogni sua parte, al momento della vaccinazione ai medici preposti alla dovuta anamnesi e controllo. E’ utile presentarsi con la tessera sanitaria del minore che dovrà ricevere la inoculazione del vaccino. Le operazioni di vaccinazione saranno coordinate dalla Protezione Civile, dall’ASP e dall’Esercito Italiano. Seguiranno successive informazioni circa la somministrazione della seconda dose di vaccino per coloro già vaccinati, con prima dose , nei giorni 13/14/15 gennaio scorsi.