Reggio Calabria, il 25 gennaio la presentazione del libro “Studi sull’amore” del poeta Franco Arminio: “Calabria fra le terre più sensuali d’Europa”

21 Gennaio 2022 15:16

Il 25 gennaio il poeta Franco Arminio presenterà il suo nuovo libro “Studi sull’amore” a Reggio Calabria: l’evento si svolgerà al Cartoline Club di via Aschenez numero 64

“‘Studi sull’amore’, come e più dei miei ultimi libri, è prima di tutto un elogio della sensualità e io trovo che la Calabria sia una delle terre più sensuali d’Europa, una sensualità allo stesso tempo lirica e carnale. Per questo farò la prima uscita a Reggio“. Con queste parole il poeta Franco Arminio ha annunciato la scelta di Reggio Calabria come sede della presentazione del suo nuovo libro “Studi sull’amore”. Si tratta di un best seller che ancor prima della sua pubblicazione ha ricevuto migliaia di prenotazioni.

L’evento si svolgerà martedì 25 gennaio alle ore 18.00, presso il Cartoline Club di via Aschenez numero 64, sede dell’Associazione Capitolo 24, dov’è registrato il sold out. Successivamente ci sarà la “Cena con l’autore” presso il ristorante L’A Gourmet L’Accademia del pluripremiato che Filippo Cogliandro.