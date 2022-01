Reggio Calabria, grave incidente a San Gregorio: violento impatto con bus, giovane trasportato d’urgenza in ospedale [FOTO]

28 Gennaio 2022 09:48

Reggio Calabria, grave incidente a San Gregorio: scontro tra bus Atam e automobile

Grave incidente stradale intorno alle 08:00 di stamattina nel quartiere di San Gregorio, a Reggio Calabria, nei pressi della scuola elementare. Sulla carreggiata stradale si sono scontrati, in modo violento, un autobus dell’Atam e un’automobile guidata da un ragazzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere caricandolo sull’ambulanza che l’ha trasportato d’urgenza in Ospedale con fratture multiple. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire.