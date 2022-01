Reggio Calabria, Giuseppe Triolo aderisce all’Udc. Paolo Ferrara: “L’entusiasmo e la passione dei cittadini sarà la nostra arma vincente

21 Gennaio 2022 12:09

Reggio Calabria: con l’adesione di Giuseppe Triolo continua rigenerazione della classe dirigente UDC targata Ferrara

Nuova adesione nella rigenerazione della classe dirigente UDC targata Paolo Ferrara. A darne l’annuncio ufficiale è il Responsabile nazionale alla Formazione che, dopo l’incontro romano dei giorni scorsi con il Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, torna in città con sempre più incisive linee guida per rafforzare la ricostruzione della classe dirigente del partito.

Paolo Ferrara: “Un mix di esperti e cittadini veri che conoscono e vivono con quotidianità i problemi della nostra città. La loro testimonianza per tentare di migliorare i servizi essenziali. Giuseppe Triolo è una persona normale che, con la sua coinvolgente passione riesce a trasmettere grande entusiasmo. Sarà proprio l’entusiasmo la nostra arma vincente per far riavvicinare la gente e tornare a credere nel nostro operato, nella nostra politica”.

Giuseppe Triolo: “Nell’assumere questa scelta voglio in primo luogo inviare un riconoscente saluto al mio amico, prof. Paolo Ferrara, responsabile nazionale alla formazione, e all’on. Lorenzo Cesa Segretario Politico dell’UdC che con questa adesione mi stanno dando la possibilità di dar voce alle esigenze della nostra città. Oggi più che mai servono, pur nella diversità di opinioni, unità di intenti, consapevolezza delle difficoltà e ottimismo. La passione che da sempre mi contraddistingue sarà canalizzata cercando quotidianamente di mettere in pratica concrete azioni esaltando i valori e ricchezze della nostra terra.

La politica non deve avere in testa incarichi e poltrone, la politica deve tornare ad essere intesa come spirito di servizio. Insieme dobbiamo lottare per far risorgere la nostra prestigiosa Reggio, riavvicinando la popolazione alla politica attraverso il coinvolgimento e la vicinanza ai territori. Solo così sarà possibile ridare fiducia alla gente ormai sempre più demotivata.

In sinergia con il prof. Paolo Ferrara e con gli altri dirigenti dell’UDC vogliamo azzardare e andare oltre creando azioni mirate a realizzare veri e propri processi di valorizzazione per garantire i diritti e la dignità di tutti. Aiutatemi, aiutateci e cambiamo assieme. Scendiamo in campo “noi gente normale” per ridare speranza e concretizzare risposte”.