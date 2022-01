Reggio Calabria, i giovani del Circolo del Tennis Polimeni sugli scudi nei tornei nazionali e internazionali: il 12enne Di Leva arriva in semifinale

6 Gennaio 2022 11:05

Ragazzi del Circolo del Tennis Polimeni sugli scudi nel Torneo Lemon Bowl e nel Torneo di Natale CT Montekatira di Catania

La Reggio Calabria giovane e fresca si è resa protagonista dei tornei nazionali e internazionali di tennis. Ragazzi del Circolo del Tennis Polimeni sugli scudi nel Torneo Lemon Bowl e nel Torneo di Natale CT Montekatira di Catania. Nel primo, una delle competizioni internazionali più importanti, il 12enne reggino Giovanni Di Leva (in foto) è arrivato in semifinale, piegandosi soltanto ad un americano. Nel secondo, ottimi risultati in blocco per i ragazzi del Polimeni. Catalfamo Lidia si è infatti aggiudicata il tabellone under 16 femminile; finale tutta targata Polimeni con Barrile-Alfieri in finale e successo al terzo set di Alfieri. Federico Toscano, invece, ha trionfato nel tabellone maschile under 10, perdendo in finale in quello maschine under 11. Dietro questi successi è sicuramente da sottolineare l’importante lavoro del vivaio del Circolo Polimeni, gestito dal presidente Igino Postorino, dal ds Emilio Cozzupoli e dal responsabile tecnico Nunzio Di Pietro.