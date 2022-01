Reggio Calabria, disservizio idrico in contrada Maldariti: geyser d’acqua fuoriesce dalla strada! [VIDEO]

22 Gennaio 2022 12:48

Problemi con il manto stradale il contrada Maldariti: un geyser d’acqua zampilla fuori dalla strada creando disagi a persone e automobilisti

Per ammirare lo splendido fenomeno naturale dei geyser non bisogna fare poi molta strada. L’Islanda ha il suo fascino glaciale, le bellezze del Parco Naturale di Yellowstone negli USA, il Jigokudani Monkey Park con tanto di macachi in Giappone hanno sicuramente il loro appeal, ma Reggio Calabria è pronta a mettere in piedi una “spietata concorrenza”. In contrada Maldariti, infatti, è nato un vero e proprio geyser naturale che fuoriesce dal manto stradale mal ridotto fra buche e residui di lavori di varia natura. Nel video sottostante è possibile vedere il “fenomeno” in tutto il suo splendore e le difficoltà che crea anche a cittadini e veicoli costretti a passare nelle vicinanze.