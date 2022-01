Reggio Calabria, frana blocca la strada per Sambatello: al lavoro Castore per ripristinare la viabilità, grave disagio per i residenti [FOTO]

11 Gennaio 2022 11:18

Reggio Calabria, frana blocca strada per Sambatello. Un residente: “manutenzione e messa in sicurezza dell’arteria inesistente da anni”

Ci risiamo: la provinciale Gallico-Sambatello è chiusa dalle ore 07:00 di questa mattina a causa di una frana: sul posto Castore sta cercando di rimuovere terra e pietre per ripristinare la normale viabilità. Da sottolineare che l’arteria è ad alto rischio idrogeologico tanto che ogni anni, praticamente allo stesso punto, si verificano degli smottamenti. Tra l’altro, la Sambatello-Mulino è impraticabile da anni e la zona resta praticamente isolata. Un residente sottolinea: “la messia in sicurezza e la manutenzione è inesistente da anni e tutto ciò provoca enormi disagi ai residenti”. In basso la FOTOGALLERY completa.