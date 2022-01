Reggio Calabria: forte temporale con fulmini nella notte, grandinata imbianca la città [VIDEO]

10 Gennaio 2022 06:57

Reggio Calabria: notte di forte maltempo, la grandine ha imbiancato per breve tempo la città

Notte di freddo gelido e forte maltempo a Reggio Calabria: un temporale con fulmini ha colpito la città, così come un’intensa grandinata, che ha imbiancato per breve tempo l’area, con una temperatura, in quel momento, di circa +8°C.

La colonnina di mercurio è attesa in ulteriore calo: l’azione di un minimo depressionario si abbasserà in latitudine andando a interessare con fenomeni più insistenti e forti le zone tra la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

(Credit video Stefania Cosentino)