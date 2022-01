Reggio Calabria, un lago di fogna in via Clearco. Residenti disperati: “così da 3 mesi! Non possiamo più vivere” [GALLERY e VIDEO]

24 Gennaio 2022 17:28

Fogna stagnante in via Clearco, si forma un lago maleodorante nell’isolato 50. Da 3 mesi gli appelli dei residenti, ormai disperati, cadono nel vuoto

Un triste spettacolo da vedere ogni mattina appena si apre la porta di casa o si spalanca la finestra. Con che coraggio poi, visto l’odore nauseabondo presente giorno e notte. Una situazione che va avanti da fine ottobre 2021, esattamente 3 mesi. Succede in via Clearco, isolato 50. La segnalazione arrivata alla redazione di StrettoWeb è un grido di aiuto da parte dei residenti, disperati e ormai rassegnati: “per favore, aiutateci. Siamo pieni di fogna, non possiamo nè entrare nè uscire di casa. È vergognoso, siamo abbandonati da tutti nonostante tutte le segnalazione fatte (Castore sarebbe al corrente, ndr). Ci sono bambini, anziani e persone invalide civili al 100% con legge 104, aiutateci, vi prego, non possiamo più vivere. Aiutateci!“. Nella gallery all’inizio dell’articolo e nel video sottostante il materiale fotografico e il filmato che documentano la situazione attuale a Reggio Calabria, Italia, nel 2022.