2 Gennaio 2022 14:28

Situazione imbarazzante a Reggio Calabria in Via Aschenez ad angolo con via Vicenza a causa di una fogna a cielo aperto

E’ indignato un cittadino di Reggio Calabria a causa di una fogna a cielo aperto presente da diversi giorni in Via Aschenez all’angolo con via Vicenza. Il cittadino scrive: “nella suddetta via vi è un tombino fognario da cui fuoriesce liquido con un odore nauseabondo. Di fronte a tale pozzetto ci sono delle attività commerciali, tra cui un negozio di materassi ed un’attività alimentare. Spero che ci di dovere intervenga il prima possibile”.