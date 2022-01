Reggio Calabria, FIL a tutela del personale Asp: “tre problemi da risolvere”

19 Gennaio 2022 11:34

L’attribuzione delle fasce, i buoni pasto e la produttività sono i tre punti critici avanzati dalla Federazione Italiana Lavoratori

“Tutelare il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale risolvendo adesso i problemi riguardanti l’attribuzione delle fasce, i buoni pasto e la produttività”. E’ quanto chiede di esaminare la Federazione Italiana Lavoratori in merito alla risoluzione di alcune problematiche che affliggono il personale dell’Asp di Reggio Calabria. “La Fil non ha inteso, in questi anni, aggravare la situazione dell’Azienda promuovendo azioni legali per il recupero di quanto dovuto anche perché immaginava un percorso diverso con la nomi del Commissario Straordinario Dr. Gianluigi Scaffidi data la sua quarantennale esperienza sindacale e le battaglie intraprese per la soluzione di problemi da lui stesso sempre denunciati”, si legge nel comunicato. Di seguito il documento completo a firma del Segretario Generale FIL, Rag. Giuseppe Martorano.