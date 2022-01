Reggio Calabria, Fiamma Tricolore: “il Comune ‘dimentica’ di costituirsi parte civile nel processo Miramare ma denuncia gli ambientalisti”

26 Gennaio 2022 12:59

In riferimento alla vicenda messa in luce ieri dal gruppo di ambientalisti “Fare Verde”, denunciati per aver protestato senza autorizzazione nel parcheggio del cimitero di Condera, il partito Movimento Sociale Italiano – Fiamma Tricolore trova l’occasione per criticare l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. “’Finchè la barca va lasciala andare’: deve essere questo il motto dell’amministrazione Falcomatà che, in questi 8 anni di agonia, non si è risparmiata un giorno nella sua opera di distruzione della città certi dell’impunità e della protezione che tali signori, ormai è fin troppo chiaro alla luce del sole, godono a certi livelli”, scrivono i rappresentanti di Fiamma Tricolore in una nota stampa.

“Accade così – prosegue il comunicato – che tra un’opera di distruzione e l’altra, in mezzo alle mille discariche abusive che ammorbano la città, tra una perdita d’acqua e una di fogna, l’amministrazione comunale trovi il tempo di denunciare gli attivisti dell’associazione Fare Verde, rei di aver denunciato e presentato un esposto alle forze dell’ordine circa l’abbattimento indiscriminato di oltre 50 alberi presso il parcheggio del cimitero comunale di Condera per l’avvio dell’ennesimo cantiere fantasma. In una città in cui il punteruolo rosso ha devastato la quasi totalità delle palme, la caduta improvvisa di alberi malati, non potati e non curati da tempo ha più volte messo a rischio la vita dei cittadini, e solo per mera fortuna non è finita in tragedia, si avviano all’improvviso dei lavori con cui vengono abbattuti alberi sanissimi trasformando lo stesso parcheggio del cimitero in un cimitero del verde. Da allora tutto è abbandonato”.

Dopo aver appreso dalla conferenza stampa degli attivisti dell’associazione “Fare Verde” la denuncia a loro carico da parte del comune di Reggio Calabria, “lo stesso comune che dimentica di costituirsi parte civile contro il proprio sindaco e l’intera giunta comunale precedente per il processo Miramare, il Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprime tutto il proprio disprezzo per tale gesto ed è solidale nei confronti degli attivisti e cittadini Luigi Iacopino e Simona Lanzoni per la denuncia subita nonostante il loro operato a difesa del verde cittadino e degli interessi di tutta la comunità reggina”.