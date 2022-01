Reggio Calabria, paura nella notte di Capodanno: giovane con un grosso taglio in testa soccorso sul Corso Garibaldi

1 Gennaio 2022 10:46

Attimi di paura vissuti sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria durante la notte di Capodanno. Intorno alle 3.15, di fronte alla Villa Comunale, all’incrocio con Via Cairoli, alcuni passanti hanno rinvenuto un ragazzo (sui 30 anni di età circa) in gravi condizioni e con una grossa ferita da taglio in testa. Il giovane teneva da una mano un collo di bottiglia spezzato, con frammenti sparsi nelle vicinanze, nell’altra mano invece impugnava un coltellino svizzero. Subito è stata avvertita l’ambulanza, sul posto sono intervenute anche due volanti della Polizia. Saranno le autorità a fare chiarezza su quanto avvenuto.