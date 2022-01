Reggio Calabria: momento struggente sul Corso Garibaldi, feretro di Lorenzo Cotroneo portato a salutare il suo storico negozio [FOTO]

16 Gennaio 2022 16:36

Reggio Calabria: momento struggente sul Corso Garibaldi, feretro di Lorenzo Cotroneo portato a salutare il suo storico negozio dove oggi c’è la libreria Ave

Momento toccante e struggente sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria, dove, pochi minuti fa, poco prima dei funerali, è stato portato il feretro di Lorenzo Cotroneo a salutare il suo storico negozio, dove oggi c’è la libreria Ave, per omaggiare la sua vita e la sua storia. Ricordiamo che, sino a circa un anno fa, in quel posto era ubicato lo storico negozio di famiglia, chiuso a causa della crisi economica che ha messo in ginocchio tutto il settore del commercio locale.

Sui social sono tanti gli amici e i conoscenti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e scrivono sulle proprie bacheche un messaggio di cordoglio in suo omaggio. Il decesso di Cotroneo è stata una notizia improvvisa, che ha lasciato la città nello sconforto. Di seguito il link per riascoltare le parole che aveva rilasciato ai nostri microfoni.