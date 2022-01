Reggio Calabria: “Brunetti richiude le scuole”, ma non è vero: circola sul web falsa ordinanza [DETTAGLI]

19 Gennaio 2022 19:33

Fake news in rete relativa a una nuova ordinanza di chiusura scuole da parte del Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti: non è vero, gli istituti restano aperti

Una guerra, una lotta, l’ennesima, che ha messo in evidenza le tristissime divisioni prodotte dalla pandemia. Non bastasse quella tra vax e no vax, ora anche quella tra pro DaD e no DaD. I risultati? Pessimi. Orrendi. Uno schiaffo pesantissimo alla lotta alla discriminazione e alle catalogazioni combattuta per anni.

Quella legata alla DaD è la predominante negli ultimi giorni. Il Comune di Reggio Calabria aveva prolungato la chiusura delle scuole dopo feste a causa dell’esplosione dei contagi, nonostante il Governo fosse deciso a non chiuderle. Negli altri pochi Comuni come quello della città dello Stretto, in cui si era optato per la chiusura, alcune mamme avevano presentato ricorso al Tar, vincendolo e ottenendo la nuova riapertura. Così è accaduto anche a Reggio Calabria, ieri, ma la scelta ha suscitato ulteriori critiche, polemiche, divisioni e anche tristi minacce.

L’ultima pagina di questa non felice vicenda riguarda addirittura un’ordinanza delle ultime ore del Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti relativa a una nuova chiusura delle scuole. Tutto falso! Fake news! Le scuole hanno riaperto oggi e continueranno a rimanere tali. E’ la stessa Amministrazione a precisarlo tramite una nota, che riportiamo integralmente.

“Il documento che in questi minuti sta circolando in rete e su alcune messaggistiche, relativo ad una nuova ordinanza comunale (classificata come n.3 del 19/01/2022), è falso. Chi lo ha prodotto non solo ha commesso un gesto di una gravità inaudita e irresponsabile in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, ma anche un illecito sul quale naturalmente chiederemo che si faccia piena luce alle autorità preposte. Ribadiamo, ancora una volta, che ogni comunicazione riguardante provvedimenti dell’amministrazione comunale, verrà diffusa come sempre nelle forme e attraverso i canali istituzionali ufficiali”.

L’ordinanza falsa, circolata in rete per qualche ora, recitava così: