Reggio Calabria, Falduto si attiva per il Mediterranean Life. Inviata lettera a Regione e Comune per sollecitare: “chiediamo incontro, vogliamo risposte” [INTERVISTA]

26 Gennaio 2022 13:02

L’imprenditore di Reggio Calabria Giuseppe Falduto continua ad attivarsi per chiedere risposte in merito al progetto del Mediterranean Life: il contenuto della lettera inviata a Regione e Comune per sollecitare le Amministrazione a velocizzare le procedure

Tre anni da quel progetto. Bello, interessante, affascinante, futuristico. Ma inascoltato, purtroppo, nel tipico stile reggino. Del Mediterranean Life di Reggio Calabria si è parlato tanto e abbiamo anche scritto tanto, su queste pagine. L’imprenditore locale Giuseppe Falduto, promotore dell’opera, sollecita da tempo le istituzioni. A novembre scorso, una possibile svolta, con l’emendamento approvato in Consiglio Comunale per smuovere l’Amministrazione a velocizzare le procedure. Ma da lì, dopo due mesi, tutto fermo. Falduto ha già chiesto risposte tramite i social, ma ora è passato ai fatti: ha inviato una lettera a Comune e Regione per chiedere un incontro agli stessi affinché ottenere un riscontro utile.

“Dal 23 novembre ad oggi purtroppo non siamo stati convocati da nessuno – ha spiegato Falduto ai microfoni di StrettoWeb – il Consiglio Comunale ha approvato quell’emendamento che dava mandato al Sindaco di attivarsi per predisporre l’accordo di programma. Così abbiamo chiesto noi di essere incontrati al Sindaco Brunetti, al Presidente della Giunta Regionale e alla Dottoressa Princi. Credo che il Mediterranean Life sia un progetto dal riscontro talmente importante per l’economia cittadina che non è possibile far finta di nulla,. Perlomeno che si assumano la responsabilità di dirci che non vogliono che si realizzi. E’ ora di dire basta, noi ci siamo stancati, è un atteggiamento irresponsabile nei confronti dei giovani di Reggio Calabria. Mi auguro che verremo convocati per ascoltare le nostre richieste, legittime, di avere risposta a un atto amministrativo”.

Passi successivi in caso di incontro ed esito positivo? “Il percorso è lungo – prosegue Falduto – perché l’iniziativa è importantissima, porta ad avere 3 mila posti di lavoro, qualcosa di enorme. Questo tempo perso è un peccato perché il lavoro da fare è molto. Sono passati tre anni per il nulla. L’inizio dei lavori era già previsto dopo un anno dalla presentazione. Se la volontà politica fosse stata indirizzata ad approvarlo poteva benissimo concludersi in un anno, ma purtroppo viviamo nell’incertezza. Qualcosa si deve decidere, se entro poco tempo non ci sarà una risposta concreta saremo costretti ad abbandonare quel progetto”.

Ma quale è il contenuto della lettera? Di seguito il testo integrale con le richieste di Falduto al Governatore Occhiuto, alla vicepresidente Princi, all’Assessore Regionale al Turismo Orsomarso, al Sindaco f.f. di Reggio Brunetti e all’Assessore Comunale all’Urbanistica Battaglia.