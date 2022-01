Reggio Calabria: eletto il nuovo presidente del consiglio degli studenti dell’Università Mediterranea

11 Gennaio 2022 21:24

Reggio Calabria: oggi si è riunito il massimo organismo di rappresentanza studentesca dell’Ateneo reggino che ha eletto il nuovo presidente ed i componenti dell’Ufficio di Presidenza

Nella giornata odierna si è riunito il massimo organismo di rappresentanza studentesca dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che ha eletto il nuovo presidente ed i componenti dell’Ufficio di Presidenza. A succedere ad Antonio Greco è stato eletto all’unanimità come Presidente Girolamo De Giglio dell’Associazione ARES e come suo Vice Antonio Galluccio dell’associazione Eureca.

Queste le parole del Presidente De Giglio: “Sarò il Presidente di tutti quanti, sono orgoglioso e contento del risultato ottenuto come Lista Dedalo che anche al Consiglio degli Studenti ha mantenuto la sua unità nell’elezione del CdS. Sono sicuro che insieme a tutti gli altri membri lavoreremo sempre per il meglio di tutti gli studenti e del nostro ateneo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nuovi membri per la fiducia e la stima nei miei confronti e soprattutto chi mi ha preceduto per il lodevole lavoro svolto”.

Il Vice-Presidente Galluccio: “Credo nella nostra terra e nel suo futuro, l’importante è rimanere uniti, compatti e diretti verso i nostri obiettivi. La Mediterranea ha un potenziale enorme in tutti i suoi dipartimenti, dobbiamo solo sfruttarlo bene. Grazie per la fiducia e sono sicuro che insieme al Presidente e a tutti i membri del Consiglio faremo un gran lavoro”.

Il Senatore Accademico Giovinazzo Girolamo conclude: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo consiglio, diverse le notizie positive, dal ricambio generazionale del 90% dei componenti alla scelta del Presidente Girolamo De Giglio, che per la prima volta proviene dal dipartimento di agraria, un segnale molto forte di rinnovamento e di futuro. Felice anche della scelta del nuovo Vice-Presidente Antonio Galluccio, conoscendoli entrambi molto bene, sono sicuro faranno un grande lavoro. Un dato importante è l’esito delle elezioni, entrambi all’unanimità, questo a testimonianza del fatto che la lista Dedalo – che ci onoriamo di rappresentare – ha mantenuto la sua unità anche in Consiglio degli Studenti. Grazie ai vecchi membri e all’esecutivo del precedente Consiglio. Io sono onorato e orgoglioso di questo doppio mandato e continuerò a lavorare per la nostra comunità come ho sempre fatto. Viva l’università Mediterranea di Reggio Calabria e viva la lista Dedalo!”

I membri dell’ufficio di Presidenza che è l’esecutivo del Cds: Alessandra Misuraca, Francesca Lugarà, Jordana Avati e Antonio Ciccone.