Reggio Calabria: donazione al reparto di pediatria del Grande Ospedale Metropolitano [FOTO]

Reggio Calabria: il GOM ringrazia l’Associazione New Deal dell’Università Mediterranea ed i ragazzi della Curva Sud per le donazioni al reparto di Pediatria

Nella mattinata di oggi, il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha ricevuto la visita e gli omaggi di due gruppi di giovani, diversi per finalità, ma uniti nell’esprimere solidarietà all’ospedale ed in particolare ai bambini ricoverati. L’“Associazione New Deal Universitaria” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed i rappresentanti della tifoseria della Reggina Calcio della Curva Sud, in occasione della solennità dell’Epifania, si sono vestiti da nuovi Re Magi ed hanno consegnato numerosi doni ai piccoli degenti del reparto di Pediatria, diretto dal dott. Domenico Minasi, e del reparto di Oncoematologia pediatrica, diretto dalla dottor Said Al Sayyad, manifestando altruismo e grande sensibilità nei confronti dei più piccoli. Pertanto, la Direzione Aziendale del G.O.M., il personale della U.O.C. di Pediatria e della U.O.S.D. di Oncoematologia pediatrica, esprimono un sincero ringraziamento all’Associazione New Deal Universitaria ed alla Curva Sud di Reggio Calabria per aver allietato la permanenza in ospedale dei piccoli degenti e per la vicinanza dimostrata all’Azienda, tanto più significativa in un momento di inasprimento della pandemia di COVID-19.