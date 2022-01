Reggio Calabria: domani Open Day al Liceo Classico “Campanella”

20 Gennaio 2022 09:31

Reggio Calabria: il Liceo Classico Tommaso Campanella aprirà “virtualmente” le sue porte alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città e della provincia che vogliano ricevere informazioni sull’offerta formativa e sui vari percorsi di studio

Venerdì 21 gennaio dalle 15.00 (su piattaforma Meet), il Liceo Classico Tommaso Campanella aprirà “virtualmente” le sue porte alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città e della provincia che vogliano ricevere informazioni sull’offerta formativa e sui vari percorsi di studio, sempre più ricchi di nuove e interessanti proposte. I partecipanti potranno interagire con i docenti che illustreranno i corsi attivati e le opportunità che essi offrono e con gli studenti che parleranno della loro esperienza scolastica.

L’offerta formativa del Liceo in questi anni è stata po­tenziata strategicamente per meglio rispondere alle esigenze della contemporaneità, incrementando nella didattica un ap­proccio di tipo sperimentale e laboratoriale applicato allo studio di tutte le discipline curricolari, affinché gli studenti acquisiscano e padroneggino gli strumenti necessari ad affrontare le sfide del futuro.

Al corso di Ordinamento sono stati aggiunti nuovi piani di studio con potenziamento delle discipline di ambito matematico, economico-giuridico, medico-scientifico, linguistico. Inoltre è stato avviato dall’anno corrente il potenziamento “Editoria multimediale e giornalismo”. In particolare, il Campanella, primo Istituto della provincia di Reggio Calabria ad avere avuto questo riconoscimento, è anche Liceo Internazionale Cambridge grazie ad un accordo siglato con il CIE (Cambridge International Examination), dipartimento della prestigiosa università britannica: alle discipline di indirizzo si affianca l’insegnamento veicolato in lingua inglese di English as a second language, Latin, Maths, studiate, con il costante supporto di docenti madrelingua, secondo i programmi e con i libri di testo adottati nelle Scuole britanniche.

Anche quest’anno il Liceo Classico Tommaso Campanella è al primo posto tra gli Istituti della provincia nella classifica elaborata da Eduscopio della Fondazione Agnelli, confermandosi tra le migliori scuole che preparano all’Università.

Per partecipare all’Open day del 21 gennaio è necessario prenotarsi compilando il form allegato al seguente link https://forms.gle/6JixCU7xV6Q4iTbeA; la mattina del giorno stabilito sarà inviato dalla segreteria il link di accesso alla piattaforma Meet dalla segreteria del Liceo.

Sulla pagina Facebook del Liceo è inoltre visionabile la diretta del giorno 12 gennaio scorso, durante la quale sono state effettuate le riprese dell’Istituto e dei laboratori, nonché le interviste ai docenti e agli allievi.