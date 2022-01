Reggio Calabria, l’Associazione Philene sottolinea i disagi della SP1 che collega Cittanova allo Zomaro

28 Gennaio 2022 17:21

Fruttuoso l’incontro con la Città Metropolitana: a breve l’intervento di pulizia e rimozione dei detriti, entro l’estate l’inserimento della segnaletica orizzontale

“L’Associazione Philene ha avviato un’interlocuzione con la Città Metropolitana, incontrando il sindaco f.f. Carmelo Versace per segnalare le cattive condizioni della SP1 che collega Cittanova allo Zomaro. Ci è stato comunicato che l’impresa ha già la disposizione di servizi ed il computo metrico della spesa. Questo significa che da qui a poco l’intervento di pulizia e rimozione dei detriti verrà effettuato. Inoltre, ci è stato assicurato che prima del periodo estivo verrà inserita la segnaletica orizzontale. Ringraziamo il sindaco f.f. Carmelo Versace per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata nel sollecitare l’intervento dopo il nostro incontro. Il dialogo tra associazioni, cittadini ed istituzioni è fondamentale, promuoverlo è sinonimo di interesse per i problemi delle comunità.

Resteremo vigili ed operativi nel seguire gli aggiornamenti su questa delicata questione che riguarda il nostro territorio, auspicando che il tutto si risolva nei tempi previsti”. Lo afferma in un comunicato l’Associazione Philene.