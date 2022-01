Reggio Calabria, disagi per la vaccinazione anti Covid: “file interminabili, fragili costretti ore in piedi e con il rischio di infettarsi”

4 Gennaio 2022 15:16

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore riguardo alle file per la vaccinazione anti Covid

Un lettore di StrettoWeb, Antonio D’Amico, ci ha inviato una segnalazione riguardo i disagi che ci sono in questi giorni per i vaccini a causa dell’elevata affluenza di persone per la concomitanza di terze dosi, prime dosi pediatriche e prime dosi agli adulti che dopo mesi di resistenza cedono al ricatto del Super Green Pass. Il signor D’Amico testimonia: “Con discutibili provvedimenti striscianti il governo sta imponendo a tutti di vaccinarsi e di fare la terza dose. Ritengo ciò giusto ma mi chiedo come sia possibile che a distanza di oltre un anno ancora non siano riusciti ad organizzarsi in modo civile. File interminabili, masse di vaccinandi, orari approssimativi, prenotazioni accettate oltre il limite possibile del numero di vaccinazioni che possono essere garantite. Perché poi non garantiscono una corsia preferenziale per i cosiddetti fragili? Non potrebbe essere previsto che all’Ospedale, in una certa fascia oraria, verranno vaccinati solo i fragili? Un ammalato fragile come può stare ore in piedi in mezzo agli altri con il rischio di infettarsi? Adeguarsi alla realtà e collegare il cervello non sarebbe male. Perché, per esempio, non attrezzare con sedie i capannoni dell’ex Fiera di Pentimele?”.