Reggio Calabria, disagi per la vaccinazione anti Covid. La proposta di Fazio: “utilizzare l’aula polifunzionale ‘Colonnello Fazio’ all’interno della scuola Allievi Carabinieri”

9 Gennaio 2022 16:51

Reggio Calabria, disagi per la vaccinazione anti Covid. La proposta di Fazio: “utilizzare, come hub vaccinale, l’aula polifunzionale “Col. Cosimo Giuseppe Fazio”, sita all’interno della Scuola Allievi Carabinieri”

L’esigenza di trovare nuovi spazi da utilizzare come hub vaccinali a Reggio Calabria e provincia alla luce dei disagi provocati dalle file e dalla calca, sembra essere improcastinabile. La proposta di Antonino Carlo Fazio, va in questa direzione: “alla luce della critica situazione venutasi a creare negli ultimi giorni, spiegato alla perfezione dal Dott. Claudio Aloisio, mi verrebbe da suggerire la possibilità di utilizzare, come hub vaccinale, l’aula polifunzionale “Col. Cosimo Giuseppe Fazio”, sita all’interno della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria (zona Modena). Si tratta di un’ aula magna, con ampi spazi, simile ad un teatro, nella quale sarebbe possibile far attendere in sicurezza e distanziati, i cittadini in attesa dell’inoculazione del vaccino, oltre che creare molte postazioni vaccinali. Proposta che avevo già pensato nella prima fase vaccinale ma, che credo, possa tornare più che utile in questo particolare momento storico. Spero che la mia idea possa trovare accoglimento sia da parte della Regione, sia, ovviamente, da parte dell’Arma dei Carabinieri”, conclude Fazio.